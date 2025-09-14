OM : C’est terminé, il annonce des adieux émouvants à Marseille

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après plus de vingt ans de carrière au plus haut niveau, Steve Mandanda a officiellement pris sa retraite. Libre depuis le 1er juillet, l’ancien gardien international (35 sélections) et figure emblématique de l’OM a choisi de tourner la page. Son dernier match, disputé le 15 mai au Vélodrome, restera gravé comme un hommage vibrant à sa légende.

Un roc dit stop. Steve Mandanda, surnommé « Il Fenomeno » par les supporters de l’OM, a annoncé sa retraite sportive ce mercredi. À 40 ans, le portier, champion du monde 2018, passe donc le témoin après une dernière pige à Rennes. Comme un symbole, sa dernière apparition a eu lieu au Vélodrome en mai dernier.

Un dernier hommage du Vélodrome Acclamé par le Vélodrome, Mandanda avait reçu l'hommage qu'il méritait selon Eric Di Méco, qui garde en travers de la gorge son départ raté de l'OM. « C’est merveilleux parce que ça a été un bon moment, émouvant. J’ai un grand respect parce qu’il va rester le joueur qui aura porté le plus le maillot de l’OM. Je ne comprends toujours pas comment il a été traité lors de ses dernières années à Marseille. Surtout pour Pau Lopez. Donc je suis content qu’il ait reçu l’hommage à Marseille sous un autre maillot » a déclaré l'ancien joueur de l'OM.