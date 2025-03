OM : C'est l'amour fou à Marseille

Thomas Bourseau

Recrue estivale qui a permis à l'OM de récolter de précieux points en Ligue 1 de par ses grosses prestations dans les buts, Geronimo Rulli est dithyrambique envers la passion de l'Olympique de Marseille au sein de la cité phocéenne. Pour lui, rien de mieux en terme d'ambiance que l'Orange Vélodrome.

Au même titre qu'Adrien Rabiot, Pierre-Emile Hojbjerg ou encore Mason Greenwood, Geronimo Rulli apporte grandement satisfaction au staff technique de Roberto De Zerbi, aux dirigeants de l'OM ainsi qu'aux fervents supporters du club. Arrivé l'été dernier de l'Ajax Amsterdam après avoir vécu les ambiances des stades de Liga, de Premier League, d'Argentine et de l'Eredivisie, Rulli, à 32 ans, a compris quelque chose à l'Orange Vélodrome.

«Je n’ai jamais vécu une ambiance comme celle que l’on retrouve ici »

Chaque match à l'Orange Vélodrome le conforte dans son choix d'avoir choisi l'OM. « Et bien oui, j’ai beaucoup de temps pour regarder et observer ce qui se passe autour de moi. C’est vrai que parfois, pendant le match, je jette un œil aux tribunes. J’ai joué plus de 300 matchs en Europe, et je n’ai jamais vécu une ambiance comme celle que l’on retrouve ici, à chaque match, dans ce stade. C’est impressionnant, car peu importe l’adversaire, le Vélodrome est toujours rempli ».

«Plus tard, on pourra dire : J’ai joué ici. Et j’espère pouvoir rendre tout cet amour»

« Et pas seulement à domicile, même à l’extérieur, les supporters sont présents en masse. Quand on a joué à Angers, par exemple, c’était la première fois de ma carrière que je sortais pour l’échauffement et que j’étais applaudi, car presque tout le stade était acquis à l’OM. Faire partie d’un club aussi grand que l’Olympique de Marseille, c’est une sensation incroyable, très forte, et cela implique aussi une grande responsabilité. Mais plus tard, on pourra dire : J’ai joué ici. Et j’espère pouvoir rendre tout cet amour aux supporters ». a conclu Geronimo Rulli en conférence de presse et dans des propos relayés par RMC Sport.