OM : Catastrophe annoncée avec De Zerbi !

Axel Cornic

Arrivé en 2024, Roberto De Zerbi a réalisé une première saison plutôt satisfaisante, en ramenant l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Mais le plus dur est pour la deuxième, puisque le coach phocéen ne semble pas convaincre tout le monde, surtout avec des choix parfois très surprenants.

Si l’OM a remporté une victoire importante sur l’AS Monaco tout récemment (1-0), ça ne va pas très bien pour Roberto De Zerbi. Car avec les nombreuses erreurs du PSG, certains semblaient croire que les Marseillais allaient saisir la chance d’enfin prendre la main en Ligue 1.

Déjà la crise à l’OM ? Il n’en est rien, puisque l’OM est au pied du podium avec le PSG, mais surtout le RC Lens, qui ont pris de l’avance au classement. Et forcément, tous les yeux se tournent vers De Zerbi, qui semblait pourtant être l’homme parfait pour faire franchir un palier au club marseillais.