OM : Ca part au clash pour un transfert ?

A l'Olympique de Marseille, Medhi Benatia se plie en quatre afin d'offrir à Roberto De Zerbi l'effectif le plus compétitif possible pour cette saison qui commence ce vendredi en Ligue 1 sur la pelouse de Rennes. Le directeur du football lorgne Edon Zhegrova, un dossier qui pourrait déchaîner les passions à Lille comme à l'OM.
Pierre-Emerick Aubameyang, Igor Paixao, Timothy Weah (attaquant de formation) et un quatrième renfort offensif imminent à l'OM ? Ces derniers temps, le nom d'Edon Zhegrova (26 ans) est lié à l'Olympique de Marseille. L'ailier kosovar du LOSC un temps écarté du groupe de Bruno Génésio a été réincorporé dernièrement. Sa situation sportive avait alerté Medhi Benatia qui était parti à la pêche aux informations au printemps dernier d'après L'Equipe.
Olivier Létang ferme la porte pour Zhegrova ?
Cependant, le président du LOSC qui n'est autre qu'Olivier Létang a jeté un froid la semaine dernière dans le feuilleton Edon Zhegrova au sujet d'un hypothétique transfert à l'OM ou ailleurs. « Je n’ai pas eu de contact avec d’autres clubs français concernant Edon. On a envisagé qu’il puisse partir à un moment donné, je pense que les conditions ne sont plus trop réunies pour qu’il puisse partir ».
Une offre conséquente de l'OM pour Zhegrova, le forcing est effectué !
Toutefois, pas de quoi refroidir les ardeurs du directeur du football de l'OM en la personne de Medhi Benatia et du reste de la direction phocéenne. Selon le journaliste Fabrizio Romano, Edon Zhegrova disposerait entre ses mains d'une « importante proposition de l'Olympique de Marseille ». Sur son compte X, le journaliste italien affirme que le deal est toujours d'actualité et que ça pousserait en interne pour qu'il prenne vie. Reste à savoir quelle tournure prendra l'opération Zhegrova à présent alors que nous approchons les deux ultimes semaines du mercato estival fermant ses portes le 1er septembre prochain.