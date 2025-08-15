OM : Ca part au clash pour un transfert ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l'Olympique de Marseille, Medhi Benatia se plie en quatre afin d'offrir à Roberto De Zerbi l'effectif le plus compétitif possible pour cette saison qui commence ce vendredi en Ligue 1 sur la pelouse de Rennes. Le directeur du football lorgne Edon Zhegrova, un dossier qui pourrait déchaîner les passions à Lille comme à l'OM.

Pierre-Emerick Aubameyang, Igor Paixao, Timothy Weah (attaquant de formation) et un quatrième renfort offensif imminent à l'OM ? Ces derniers temps, le nom d'Edon Zhegrova (26 ans) est lié à l'Olympique de Marseille. L'ailier kosovar du LOSC un temps écarté du groupe de Bruno Génésio a été réincorporé dernièrement. Sa situation sportive avait alerté Medhi Benatia qui était parti à la pêche aux informations au printemps dernier d'après L'Equipe.

Olivier Létang ferme la porte pour Zhegrova ? Cependant, le président du LOSC qui n'est autre qu'Olivier Létang a jeté un froid la semaine dernière dans le feuilleton Edon Zhegrova au sujet d'un hypothétique transfert à l'OM ou ailleurs. « Je n’ai pas eu de contact avec d’autres clubs français concernant Edon. On a envisagé qu’il puisse partir à un moment donné, je pense que les conditions ne sont plus trop réunies pour qu’il puisse partir ».