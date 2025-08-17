OM : «Ça ne doit plus exister», la terrible menace en direct !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vendredi soir pour la reprise de Ligue 1, l'OM n'a pas réussi son entrée en concédant une défaite frustre face à Rennes au Roazhon Park (1-0). Les hommes de Roberto De Zerbi ont été piégés à la toute fin de la rencontre alors qu'ils étaient en supériorité numérique. Une occasion perdue de bien lancer la saison et de marquer 3 points. Pour Walid Acherchour, c'est une grave erreur que d'avoir laissé passer une telle opportunité.

Auteur d'une préparation estivale plutôt convaincante, l'OM n'a pas réussi à concrétiser pour son retour en Ligue 1. Le club de la cité phocéenne a chuté face à Rennes malgré le fait d'avoir joué en supériorité numérique pendant une heure. Un avantage certain que les hommes de Roberto De Zerbi auraient dû prendre. Pour répondre aux ambitions annoncées, l'OM doit absolument éviter de reproduire ce genre de scénario.

L'OM incapable de s'imposer Auteur d'un beau mercato, l'OM avait attiré l'attention ces dernières semaines. Les supporters attendent beaucoup de cette équipe et certains observateurs aiment même dire que les hommes de Roberto De Zerbi sont capables de rivaliser avec le PSG. Ils ne l'ont pas montré face à Rennes. « Pendant le match, je vois qu'ils n'ont pas la magie, la créativité, l'intensité, le rythme… Mais je me dis qu'ils vont quand même aller le gagner. Le carton rouge accentue le fait que tu ne peux pas perdre de points ce soir. Surtout si tu es une équipe qui a progressé, tu dois prendre ces points-là. Peu importe la manière, tu dois gagner avec l'aspect physique qui va primer, la supériorité numérique... » commente Walid Acherchour dans le Winamax Football Club.