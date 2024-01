OM : «Ça me fait peur», il craint une catastrophe pour Gattuso

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Gennaro Gattuso l'a montré, il présente une faculté d'adaptation qui a séduit les supporters, mais aussi Pablo Longoria. Et justement, Lionel Charbonnier, aujourd'hui chroniqueur sur RMC, recommande à l'entraîneur de l'OM de changer ses nouvelles habitues et d'abandonner le système en 3-5-2 en attendant le retour des joueurs partis à la Coupe d'Afrique des Nations.

Le retour au Vélodrome aura été glacial. Pas seulement parce que les températures flirtaient avec les négatives. Le spectacle offert par l'OM a été décevant. Malgré un but rapide de Samuel Gigot, la formation marseillaise a concédé le point du match nul face au RC de Strasbourg (1-1).





Gattuso persiste avec son 3-5-2

Pour cette rencontre, Gennaro Gattuso n'avait pas changé ses habitudes et avait aligné son équipe en 3-5-2, malgré le départ à la CAN de plusieurs titulaires. Mais selon Lionel Charbonnier, les joueurs restés à Marseille n'ont pas les capacités de se montrer performant dans ce système.

« Il faut qu’il invente une autre articulation »