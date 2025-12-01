OM : Benjamin Pavard craque à la télévision !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Samedi soir, l’OM avait l’occasion de reprendre la tête de la Ligue 1 après la défaite du PSG à Monaco. Mais les Marseillais ont été rattrapés en toute fin de match par Toulouse qui arrache le nul au Vélodrome (2-2). Une situation qui a passablement agacé Benjamin Pavard.

Après la défaite du PSG à Monaco (0-1), l'OM avait l'occasion de reprendre la tête de la Ligue 1. Pour cela, il fallait dominer Toulouse au Stade Vélodrome. Et les Marseillais étaient bien partis puisqu'ils menaient au score au moment d'entamer les arrêts de jeu. Mais les Toulousains ont finalement égalisé dans les derniers instants. Une situation qui agace Benjamin Pavars.

Pavard ne digère pas le nul contre Toulouse « Déçu, très déçu, encaisser un but sur une touche ce n’est pas normal. On ne fait pas une bonne première période et on n’a bien réagi… mais cela fait chier. Il ne faut pas prendre de buts bêtes comme cela, ça fait chier. Il faut se concentrer et gagner ce genre de matches qu’on aurait mérité gagner, on a concédé des occasions, on a su inverser la tendance et on concède quand même ce but à la fin. Je suis déçu et énervé », lance-t-il au micro de Ligue 1+.