OM : Benjamin Pavard craque à la télévision !

Samedi soir, l’OM avait l’occasion de reprendre la tête de la Ligue 1 après la défaite du PSG à Monaco. Mais les Marseillais ont été rattrapés en toute fin de match par Toulouse qui arrache le nul au Vélodrome (2-2). Une situation qui a passablement agacé Benjamin Pavard.
Après la défaite du PSG à Monaco (0-1), l'OM avait l'occasion de reprendre la tête de la Ligue 1. Pour cela, il fallait dominer Toulouse au Stade Vélodrome. Et les Marseillais étaient bien partis puisqu'ils menaient au score au moment d'entamer les arrêts de jeu. Mais les Toulousains ont finalement égalisé dans les derniers instants. Une situation qui agace Benjamin Pavars.
Pavard ne digère pas le nul contre Toulouse
« Déçu, très déçu, encaisser un but sur une touche ce n’est pas normal. On ne fait pas une bonne première période et on n’a bien réagi… mais cela fait chier. Il ne faut pas prendre de buts bêtes comme cela, ça fait chier. Il faut se concentrer et gagner ce genre de matches qu’on aurait mérité gagner, on a concédé des occasions, on a su inverser la tendance et on concède quand même ce but à la fin. Je suis déçu et énervé », lance-t-il au micro de Ligue 1+.
«Il ne faut pas prendre de buts bêtes comme cela, ça fait chier»
Une frustration partagée par son entraîneur Roberto De Zerbi. « Le match est frustrant. On perd deux points contre Angers, ce soir aussi. On a laissé beaucoup d’énergie mardi en Ligue des champions. On perd deux points, la première place du classement. Ça m’embête. Cette situation de touche, on n’avait pas souffert dessus en première mi-temps. On n’est pas encore prêt pour la prochaine étape. L’aspect tactique n’a rien à voir, c’est le côté physique. On n’arrivait pas à avoir le rythme, faire un pressing haut », a-t-il expliqué sur Ligue 1+.