OM : Aubameyang se lâche après son calvaire

En grande souffrance depuis le début de la saison de Ligue 1, Pierre-Emerick Aubameyang est parvenu à sortir de l'eau grâce au soutien de ses coéquipiers. Encore buteur face à l'OL ce mercredi soir, l'international gabonais est revenu sur son retour en forme et a tenu à remercier le vestiaire de l'OM.

Recrue star de l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang a déçu lors de ses premières apparitions sous le maillot marseillais. L'ancien buteur d'Arsenal ou encore du FC Barcelone ne parvenait pas à se montrer efficace, provoquant les sifflets du Vélodrome. Mais tout a basculé lors de la rencontre de Ligue Europa face à l'Ajax Amsterdam jeudi dernier.

Aubameyang retrouve de la confiance

Conspué, l'international gabonais est parvenu à inverser la tendance en inscrivant un triplé. Quelques jours plus tard, il parvenait à enchaîner face à Rennes, trouvant, une nouvelle fois, le chemin des filets. A nouveau titulaire ce mercredi soir face à l'OL (3-0), Aubameyang a inscrit son cinquième but en trois matches. On peut le dire, le buteur est de retour !

« Les gars m'ont toujours apporté leur soutien »