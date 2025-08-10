OM - Arabie Saoudite : Le gros coup de gueule !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Bien aidé par ses moyens financiers pour le moins colossaux, l'Arabie Saoudite parvient à attirer des profils de plus en plus jeunes au sein de son championnat. Une nouvelle dynamique de marché qui n'est pas du tout du goût d'Adrien Rabiot, et le milieu de terrain de l'OM l'a fait savoir avec un coup de gueule surprise dans les colonnes de La Provence.

Cristiano Ronaldo avait montré la voie avec son transfert à Al-Nassr en 2022, et de nombreux joueurs ont suivi la star portugaise ces trois dernières années : C'est un fait, l'Arabie Saoudite est en train de s'installer comme une destination à la mode chez les footballeurs. Et pas seulement chez les joueurs approchant de la fin de carrière. En effet, grâce à des propositions de salaire astronomiques, le championnat saoudiens devient également très attrayant chez les jeunes talents. Mais Adrien Rabiot, le milieu de terrain de l'OM, ne comprend absolument pas ce genre de choix de carrière et le fait savoir dans les colonnes de La Provence.

« Pour moi c’est impensable » « Quand je vois des joueurs de 19 ans signer là-bas, pour moi c’est impensable. Ce n’est pas quelque chose que j’aurais fait à cet âge-là mais chacun a son parcours. Je ne veux pas juger qui que ce soit, nous ne sommes peut-être pas animés par les mêmes choses. Moi, je veux disputer les plus belles compétitions européennes, vibrer dans des enceintes comme le Vélodrome ou dans des stades comme ceux dans lesquels on va pouvoir jouer cette saison en Ligue des champions », indique le joueur de l'OM, qui reproche aux joueurs concernés de manquer d'ambition.