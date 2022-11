Foot - OM

OM : Après le fiasco, un cadre de Tudor passe aux aveux

Publié le 6 novembre 2022 à 22h00

Quelques jours après la terrible désillusion subie contre Tottenham, Jordan Veretout est revenu sur la situation de l'OM qui traverse une période délicate depuis quelques semaines. Et l'ancien milieu de terrain de l'AS Roma reconnaît qu'il comprend la déception des Marseillais.

Mardi dernier, l'OM avait une très belle opportunité de renouer avec les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Pour cela, il fallait battre Tottenham à domicile. Finalement, les Marseillais se sont inclinés en concédant un but dans les arrêts de jeu. Un but synonyme d'élimination de toutes compétitions européennes. Une sacrée désillusion pour l'OM qui traverse également une période délicate en Ligue 1. Jordan Veretout s'est confié sur cette situation alors que l'OM reçoit l'OL dimanche soir.

«»On aurait tous voulu que ça se termine autrement

« On comprend la déception des supporters qui ont rempli le stade et mis une ambiance folle. On aurait tous voulu que ça se termine autrement. Je n’ai pas trop dormi dans la nuit de mardi à mercredi, repensant aux détails fatals. D’un autre côté, jeudi, j’ai songé à Davide Astori, mon capitaine à la Fiorentina, mort avant un match [en 2018]. Alors je me dis aussi qu’il y a des choses plus graves », assure le milieu de terrain de l'OM dans les colonnes du JDD .

«Le vestiaire est déçu mais pas abattu ni découragé»