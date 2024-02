OM : Après Gattuso, un grand changement se confirme

Hugo Chirossel

Nommé entraîneur de l’OM mardi à la suite du départ de Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset fera ses grands débuts dès jeudi, à l’occasion de la réception du Shakhtar Donetsk en barrage retour de la Ligue Europa. Une rencontre pour laquelle le technicien français devrait faire évoluer son équipe en 3-5-2.

« Si on veut ça, il faut changer d’entraîneur. Je ne suis pas celui-ci. » À la veille du match aller entre l’OM et le Shakhtar Donetsk la semaine dernière, en barrage de la Ligue Europa, Gennaro Gattuso avait répété ce qu’il avait déjà dit plusieurs fois : il n’aime pas jouer en 3-5-2. Et pour revoir ce système, qui avait fonctionné au cours du mois de décembre, il faudra changer d’entraîneur.

OM : Le vestiaire effondré par le départ de Gattuso ? https://t.co/pwMq6VD28Q pic.twitter.com/woglhwOXlo — le10sport (@le10sport) February 21, 2024

Le retour du 3-5-2 contre le Shakhtar Donetsk ?

Ce qui est désormais le cas, puisque Gennaro Gattuso a été remplacé par Jean-Louis Gasset sur le banc de l’OM. Si l’Italien rechignait à faire évoluer son équipe en 3-5-2, il semble que ce ne soit pas le cas du technicien français. Car, comme indiqué par RMC Sport , il devrait opter pour ce système jeudi, lors du match retour face au Shakhtar Donetsk.

Plusieurs absences à l’OM, Veretout de retour

Mais avec quels joueurs sur le terrain ? Jean-Louis Gasset ne pourra pas compter sur Leonardo Balerdi, suspendu, ainsi que sur Amir Murillo, toujours blessé, tandis que Jean Onana et Ulisses Garcia n’ont pas été inscrits pour cette compétition. Pau Lopez est incertain, mais l’OM devrait en revanche enregistrer le retour de Jordan Veretout.