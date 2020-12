Foot - OM

OM : Villas-Boas s'exprime sur les chances de titre de l'OM

5 décembre 2020

Alors que l'OM est revenu à un point du PSG avec un match en moins suite à sa victoire sur la pelouse de Nîmes, André Villas-Boas s'est exprimé sur les chances de titre des Phocéens.