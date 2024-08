Officiel : L’OM signe un attaquant, il annonce la couleur !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM a officialisé vendredi la prolongation de contrat de Luis Henrique, et l'attaquant brésilien de 22 ans est désormais lié jusqu'en 2028 avec le club phocéen. Relancé par Roberto De Zerbi qui semble très clairement compter sur lui pour l'avenir, Henrique a affiché ses solides ambitions en conférence de presse.

C'était dans l'air du temps depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel : Luis Henrique a rempilé avec l'OM ! L'attaquant brésilien de 22 ans a officialisé vendredi sa prolongation de contrat jusqu'en 2028 avec le club phocéen et relance donc complètement sa situation personnelle avec Roberto De Zerbi, lui qui n'entrait pas forcément dans les plans de l'OM il y a à peine un an, lorsqu'il était prêté du côté de Botafogo.

« Montrer le meilleur de moi-même »

Interrogé en conférence de presse avec l'officialisation de sa prolongation avec l'OM, Luis Henrique a donné son sentiment : « Je suis trop content de cette prolongation, parce que le club m'a donné sa confiance, c'est très important pour moi. Je veux tout donner sur le terrain (…) Je vais montrer le meilleur de moi-même. Je suis là pour marquer des buts et faire des passes décisives. J'ai renouvelé mon contrat et je veux montrer le meilleur de moi-même, être important et décisif », confie l'attaquant brésilien de l'OM.

L'effet De Zerbi pour Henrique

Luis Henrique poursuit en évoquant toute l'importance de son nouvel entraîneur, Roberto De Zerbi, dans cette prolongation à l'OM : « Il y a eu des changements dans ma tête, le club m'a beaucoup aidé. Et on va y aller tous ensemble avec le nouveau coach cette saison. Le coach m'a donné toute la confiance, il a parlé avec moi pour que je joue à l'aise comme au Brésil, il m'a donné de la force. Je veux tout faire pour continuer comme ça. Je veux être un grand joueur, je l'espère, je pense toujours ça et je vais tout donner ». Voilà qui est dit !