Officiel : L'OM annonce un retour, c'est inattendu !

Ce mercredi soir, l'OM a rendez-vous avec le SCO d'Angers au Vélodrome. Pour ce rendez-vous, Roberto De Zerbi est privé de six joueurs au total. Pour compenser les absences en défense, le coach de l'OM a pris une décision surprenante. En effet, Roberto De Zerbi a rappelé Pol Lirola, qui n'a pas joué une seule minute depuis le 31 aout.

Pour le compte de la 10ème journée de Ligue 1, l'OM de Pablo Longoria reçoit le SCO d'Angers ce mercredi soir au Vélodrome. Pour cette rencontre, Roberto De Zerbi a décidé de convoquer 21 joueurs.

Pol Lirola est de retour dans le groupe de l'OM Face au SCO d'Angers, l'OM devra faire sans Facundo Medina, Geoffrey Kondogbia, Hamed Traoré, Amine Gouiri, Leonardo Balerdi et Timothy Weah. Ces six joueurs étant tous à l'infirmerie actuellement. Pour pallier les absences en défense, Roberto De Zerbi a décidé de rappeler un joueur qui était au placard : Pol Lirola.