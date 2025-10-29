Officiel : L'OM annonce un retour, c'est inattendu !

Ce mercredi soir, l'OM a rendez-vous avec le SCO d'Angers au Vélodrome. Pour ce rendez-vous, Roberto De Zerbi est privé de six joueurs au total. Pour compenser les absences en défense, le coach de l'OM a pris une décision surprenante. En effet, Roberto De Zerbi a rappelé Pol Lirola, qui n'a pas joué une seule minute depuis le 31 aout.
Pour le compte de la 10ème journée de Ligue 1, l'OM de Pablo Longoria reçoit le SCO d'Angers ce mercredi soir au Vélodrome. Pour cette rencontre, Roberto De Zerbi a décidé de convoquer 21 joueurs.
Pol Lirola est de retour dans le groupe de l'OM
Face au SCO d'Angers, l'OM devra faire sans Facundo Medina, Geoffrey Kondogbia, Hamed Traoré, Amine Gouiri, Leonardo Balerdi et Timothy Weah. Ces six joueurs étant tous à l'infirmerie actuellement. Pour pallier les absences en défense, Roberto De Zerbi a décidé de rappeler un joueur qui était au placard : Pol Lirola.
OM : Lirola n'a pas joué depuis le 31 aout
Comme l'a communiqué l'OM sur son compte X ce mercredi matin, Pol Lirola est de retour dans le groupe de Roberto De Zerbi. Alors que son dernier match avec le maillot ciel et blanc remonte au 31 aout, l'arrière droit de 28 ans est convoqué pour la réception du SCO d'Angers. Reste à savoir si Pol Lirola jouera ses premières minutes de la saison au Vélodrome ce mercredi soir.