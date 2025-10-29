Officiel : L’OM annonce plusieurs galères !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Opposé au SCO Angers ce mercredi soir en championnat, l'OM va devoir composer avec un certain nombre d'absences pour cause de blessure. Le club phocéen a d'ailleurs publié un communiqué officiel mardi soir, listant point par point les pépins physiques en équipe première. Et six joueurs de l'OM sont concernés...

Battu par le RC Lens samedi dernier (2-1), l'OM a donc perdu son fauteuil de leader en championnat au profit du PSG. Timothy Weah, qui était titulaire pour ce match, a finalement été sorti à la 52e minute et souffre d'une blessure à la cuisse gauche. Le piston américain rejoint donc cinq de ses partenaires de l'OM à l'infirmerie.

L'OM fait le point sur ses blessés Mardi soir, l'OM a d'ailleurs décidé de diffuser un communiqué médical officiel dans lequel il fait le point sur chacune des blessures, joueur par joueur. On y apprend notamment que Weah ne reprendra pas l'entraînement avant le 3 novembre prochain, au même titre que Leonardo Balerdi qui souffre du mollet gauche.