Nouveau scandale, le boss de l’OL se fait attaquer à Marseille

Présent au Vélodrome ce dimanche, John Textor a été très marqué par les incidents, qui sont survenus en marge de la rencontre entre l'OM et l'OL. Un match, qui a finalement été annulé par les instances. Après la décision, le propriétaire du club lyonnais a quitté le Vélodrome et aurait été pris à partie par des casseurs.

Des scènes de chaos ont été observées à Marseille ce dimanche soir. En sang, Fabio Grosso a été soigné après avoir été blessé par des éclats de verre. En effet, le bus de l'OL a été attaqué à l'extérieur du Vélodrome par des casseurs. Evidemment, le match a été annulé. Présent au sein de l'enceinte, John Textor est apparu marqué après ces incidents.

« On est en colère, très en colère »

« On est en colère, très en colère. L’équipe est passée par beaucoup de choses. Le staff technique a poussé les joueurs à être prêts pour ce soir. Tout le monde voulait jouer. Je n’ai pas à aimer les supporters pour dire qu’ils méritaient de voir du football ce soir. Je sais que nos supporters voulaient voir ce match se dérouler. Il n’y a rien de pire que ce qu’il s’est passé là. Même après l’incident, nos capitaines ont été géniaux dans le vestiaire. On voulait jouer au football ce soir et nous sommes très en colère » a confié le propriétaire de l'OL en zone mixte.

Textor pris à partie ce dimanche soir