N’Golo Kanté à l’OM, le verdict est tombé !

Alors que son aventure en Arabie Saoudite touche à sa fin, N’Golo Kanté cherche un nouveau point de chute. Plusieurs clubs français ont été approchés ces derniers jours. Dans ce contexte, une rumeur sur un possible intérêt de l'OM a émergé. Une piste intrigante, mais qui ne devrait pas voir le jour.
Après une saison contrastée en Arabie Saoudite, N’Golo Kanté s’apprête à tourner la page. Le milieu de terrain d'Al-Ittihad a chargé ses représentants de lui trouver une porte de sortie. Selon Foot Mercato, il a ainsi été proposé à des clubs de Ligue 1 comme l’AS Monaco ou le Paris FC, dans l’espoir de rebondir dans un environnement plus familier.
La fin du feuilleton est annoncée
Le nom de l’OM est également revenu ces derniers jours comme possible destination. Mais selon Le Phocéen, la direction olympienne privilégierait plutôt Geoffrey Kondogbia au milieu de terrain. L’idée de recruter Kanté paraît donc peu probable à ce stade, malgré le prestige du joueur.
L'OM a raté le coche
Ce n'est pas la première fois que Kanté est associé à l'OM. Il y a tout juste dix ans, alors que Kanté brillait à Caen, le club marseillais était tout proche de le faire signer pour remplacer Giannelli Imbula. Le joueur voulait venir, mais Vincent Labrune, alors président, avait brusquement retiré son offre après que Caen ait ouvert la porte à d’autres clubs. Une occasion manquée qui reste en travers de la gorge de nombreux supporters.