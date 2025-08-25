N’Golo Kanté à l’OM, le verdict est tombé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que son aventure en Arabie Saoudite touche à sa fin, N’Golo Kanté cherche un nouveau point de chute. Plusieurs clubs français ont été approchés ces derniers jours. Dans ce contexte, une rumeur sur un possible intérêt de l'OM a émergé. Une piste intrigante, mais qui ne devrait pas voir le jour.

Après une saison contrastée en Arabie Saoudite, N’Golo Kanté s’apprête à tourner la page. Le milieu de terrain d'Al-Ittihad a chargé ses représentants de lui trouver une porte de sortie. Selon Foot Mercato, il a ainsi été proposé à des clubs de Ligue 1 comme l’AS Monaco ou le Paris FC, dans l’espoir de rebondir dans un environnement plus familier.

La fin du feuilleton est annoncée Le nom de l’OM est également revenu ces derniers jours comme possible destination. Mais selon Le Phocéen, la direction olympienne privilégierait plutôt Geoffrey Kondogbia au milieu de terrain. L’idée de recruter Kanté paraît donc peu probable à ce stade, malgré le prestige du joueur.