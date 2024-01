Moqueries, insultes... L'OM vole à son secours !

Arnaud De Kanel

La soirée a été compliquée pour Vitinha. Toujours aussi généreux dans l'effort, l'attaquant portugais a raté l'immanquable dans les dernières secondes de jeu et il est immédiatement rentré aux vestiaires, très marqué par cette action. Les moqueries et les insultes pleuvent à son sujet sur les réseaux sociaux, mais le vestiaire de l'OM fait bloc derrière lui.

L'OM n'y arrive toujours pas face aux gros. Tenus en échec à onze contre neuf, les hommes de Gennaro Gattuso ont raté une occasion en or de réduire l'écart au classement avec leur adversaire du soir, l'AS Monaco. Vitinha avait la balle de match dans les ultimes instants mais il n'a pas réussi à pousser le ballon au fond des filets. Abattu après ce raté, le Portugais est immédiatement rentré aux vestiaires et il a déclenché la colère de plusieurs supporters qui se sont moqués de lui, allant jusqu'à l'insulter. Pierre-Emerick Aubameyang et Leonardo Balerdi ont pris sa défense.

Le calvaire n'en finit plus pour ce joueur de l'OM, Gattuso monte au créneau https://t.co/7WeZCywZZJ pic.twitter.com/kzJ2CmjSYJ — le10sport (@le10sport) January 28, 2024

«Je suis avec lui à 100%»

« Je pense que c'est quelqu'un qui donne énormément, et on le voit, tout le monde sait comment éviter. Moi personnellement, je suis désolé du terme, mais ça me dérange quand ça arrive pour un gars comme lui, parce que c'est une crème. Et surtout qu'il a donné le maximum, ça arrive. C'est comme ça, c'est un attaquant, ça peut arriver à tout le monde. En tout cas, nous, on est avec lui. Moi personnellement, je suis avec lui à 100% », a déclaré Pierre-Emerick Aubameyang en zone mixte. Leonardo Balerdi a emboité le pas.

«J'espère que nous pourrons l'aider»