Mercato - OM : Dybala fait un geste fort, une ouverture pour Longoria ?

Publié le 8 juillet 2022 à 21h10 par Ewen Robin

Avec Igor Tudor aux commandes, l’OM se penche un peu plus sur le marché italien. Coach de l'Hellas Vérone la saison dernière, le technicien croate souhaite renforcer son attaque. Alors que Dries Mertens est annoncé dans le viseur du club phocéen, Pablo Longoria pourrait également tenter sa chance avec Paulo Dybala, libre depuis la fin de son contrat avec la Juventus. En manque d'option pour son avenir, La Joya aurait d'ailleurs revu ses exigences salariales à la baisse…

En quête de renforts sur le marché des transferts, l’OM prioriserait son secteur offensif. Alors qu’Igor Tudor vient de récupérer la place laissée vacante par Jorge Sampoali, l’ancien coach du Hellas Vérone pourrait piocher en Serie A. Si le nom de Dries Mertens était annoncé du côté de la Canebière, le technicien croate rêverait d’une arrivée de Paulo Dybala.

L'OM rêverait de Dybala

À 28 ans, Paulo Dybala ne jouera plus pour la Juventus. En fin de contrat, la Joya a fait ses adieux au club turinois à l’issue de la saison. Rapidement, l’Inter Milan s’est imposé comme le prétendant principal de l’Argentin. Cependant, la piste semble s’être refroidie. Intéressé par le joueur, Igor Tudor espère convaincre l’attaquant de signer à l’OM selon TMW. Cependant, son salaire reste un frein à sa venue.

Un salaire annuel inférieur à 6M€ pour Dybala ?