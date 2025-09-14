Mercato - OM : Riolo annonce la fin pour un joueur ?

Capitaine de l’Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi traverse une zone de turbulences. Entre erreurs répétées et critiques grandissantes, l’Argentin semble en perte de vitesse. Désormais pointé du doigt autant en club qu’en sélection, son avenir à l’OM pourrait être remis en cause, d’autant que la concurrence se fait de plus en plus présente.
À 26 ans, Leonardo Balerdi occupe une place centrale dans l’effectif de l’OM. Défenseur argentin arrivé en 2020 en provenance du Borussia Dortmund, il a su s’imposer au fil des saisons jusqu’à devenir capitaine. Ses performances rugueuses et son engagement ont fini par lui offrir une légitimité auprès de plusieurs entraîneurs passés par le banc phocéen.
La chute libre de Balerdi
Mais en ce début de saison, son statut est ébranlé. Accusé de plusieurs erreurs coûteuses en Ligue 1,Balerdi a confirmé ses difficultés lors de la trêve internationale, où une bévue avec l’Argentine a relancé le débat autour de sa fiabilité. Pour Daniel Riolo, Balerdi peut s'inquiéter pour son avenir à l'OM, surtout après les arrivées de Benjamin Pavard et de Nayef Aguerd.
Balerdi bientôt remplacé ?
« Tu vas prendre Aguerd et Pavard qui ont plus d’expérience et un meilleur CV. Quel est le message envoyé à Balerdi ? Bien sûr qu’il est fragilisé. En toute fin de mercato, tu fais venir deux défenseurs qui sont meilleurs que ton capitaine. » a confié le journaliste. De son côté, La Tribune OM avait révélé, il y a quelques jours, que le dossier Balerdi devrait être au cœur des discussions du prochain mercato estival.