OM : Benedetto s’enflamme pour Payet !

Publié le 9 mai 2020 à 10h40 par La rédaction

Alors que l’OM n’a toujours pas proposé de nouveau contrat à plusieurs cadres comme Florian Thauvin ou encore Dimitri Payet, l’attaquant de l’OM Dario Benedetto s’enflamme concernant l’importance du milieu offensif français.