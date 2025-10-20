Mercato - OM : La «super idée» qui vire au flop

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté libre par l’OM durant le mercato estival alors qu’il était arrivé en fin de contrat avec le LOSC, Angel Gomes peine encore à se montrer régulier dans ses performances. Et Walid Acherchour tire la sonnette d’alarme au sujet du milieu offensif, craignant que son expérience à l’OM ne vire au flop.

Une nouvelle fois titularisé par Roberto De Zerbi samedi soir pour la rencontre entre l’OM et Le Havre (6-2), Angel Gomes (25 ans) n’a pas été le plus inspirés des Marseillais. L’international anglais a d’ailleurs été remplacé à la 65e minute par Robinio Vaz qui a lui marqué un but en faveur de l’OM, et l’irrégularité de Gomes commence à sérieusement interroger Walid Acherchour.

« Ça commence à devenir récurrent… » « Attention à Angel Gomes, ça commence à devenir récurrent les prestations yaourt nature. Alors qu’à la base, j’avais dit que c’était une super idée et que c’est un joueur hyper intéressant techniquement », a lâché Acherchour dans l’After Foot sur RMC Sport samedi soir, avant de faire en revanche l’éloge de Vaz qui continue de se montrer à son avantage avec l’OM, contrairement à Angel Gomes.