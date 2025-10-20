Mercato - OM : La «super idée» qui vire au flop

Recruté libre par l’OM durant le mercato estival alors qu’il était arrivé en fin de contrat avec le LOSC, Angel Gomes peine encore à se montrer régulier dans ses performances. Et Walid Acherchour tire la sonnette d’alarme au sujet du milieu offensif, craignant que son expérience à l’OM ne vire au flop.
Une nouvelle fois titularisé par Roberto De Zerbi samedi soir pour la rencontre entre l’OM et Le Havre (6-2), Angel Gomes (25 ans) n’a pas été le plus inspirés des Marseillais. L’international anglais a d’ailleurs été remplacé à la 65e minute par Robinio Vaz qui a lui marqué un but en faveur de l’OM, et l’irrégularité de Gomes commence à sérieusement interroger Walid Acherchour.
« Ça commence à devenir récurrent… »
« Attention à Angel Gomes, ça commence à devenir récurrent les prestations yaourt nature. Alors qu’à la base, j’avais dit que c’était une super idée et que c’est un joueur hyper intéressant techniquement », a lâché Acherchour dans l’After Foot sur RMC Sport samedi soir, avant de faire en revanche l’éloge de Vaz qui continue de se montrer à son avantage avec l’OM, contrairement à Angel Gomes.
« Ce joueur va devenir mon chouchou »
« Vaz fait des choses simples, mais avec une grande détermination. Et c’est ce qui sert finalement le plus à l’OM. Sincèrement, ce joueur va devenir mon chouchou, parce que j’aime trop ce qu’il réalise sur le terrain. La relation qu’il a avec De Zerbi elle est dingue », poursuit Walid Acherchour.