Mercato : L’OM veut signer «des illustres inconnus», la terrible annonce

À quelques jours de la clôture du mercato, l’Olympique de Marseille cherche à renforcer son effectif pour répondre aux exigences de Roberto De Zerbi. Le club phocéen multiplie les pistes pour quatre postes clés. Mais malgré l'incroyable activité du duo Pablo Longoria-Medhi Benatia, Christophe Dugarry a posé un terrible constat sur le recrutement phocéen.
A chaque mercato, la même activité. Depuis le début de la fenêtre estivale, l'OM a bouclé six arrivées : Angel Gomes, CJ Egan-Riley, Igor Paixão, Facundo Medina, Timothy Weah et Pierre-Emerick Aubameyang. Ce chiffre devrait bientôt monter puisqu'Emerson Palmieri et Hamed Junior Traoré auraient donné leur accord pour rejoindre la formation entraînée par Roberto de Zerbi. Mais pour le technicien, le groupe n'est pas encore au complet. Samedi dernier, il avait demandé des recrues à sa direction, notamment en défense centrale, au milieu de terrain et sur les ailes.
Le mercato marseillais n'est pas terminé
La priorité défensive reste Joël Ordonez, actuellement à Bruges. Le plan B se nomme Benjamin Pavard (Inter). Sur les ailes, la piste Edon Zhegrova (LOSC) reste ouverte, offrant à Marseille une option offensive intéressante. En milieu de terrain, l’échec du dossier Dani Ceballos (Real Madrid) a contraint l’OM à se tourner vers Florentino Luis (Benfica), mais la prudence reste de mise. Ces mouvements sont essentiels pour que De Zerbi puisse mettre en place son style de jeu, qui exige rigueur tactique et polyvalence.
« C’est moins bon que la fin de la saison dernière »
Mais pour Christophe Dugarry, ces noms n'offrent pas de garanties à l'OM, surtout dans l'optique de la prochaine Ligue des champions. « On nous parle de jeunes, notamment de Traoré. Très bon jeune, il a fait de très belles choses à Auxerre, mais est-ce qu’on et sûr que Murillo, Cornelius, Garcia ont la carapace pour jouer la Ligue des champions ? Je vais te dire, l’OM avait avec l’effectif de la saison dernière ce qu’il fallait. J’ai l’impression que ça part dans tous les sens. J’ai vu un peu la liste, ce sont des illustres inconnus. J’espère que De Zerbi va trouver quelque chose, mais je suis très inquiet pour l’OM. Pour moi, c’est moins bon que la fin de la saison dernière » a confié le champion du monde 1998 sur RMC.