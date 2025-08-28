Mercato : L’OM veut signer «des illustres inconnus», la terrible annonce

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

À quelques jours de la clôture du mercato, l’Olympique de Marseille cherche à renforcer son effectif pour répondre aux exigences de Roberto De Zerbi. Le club phocéen multiplie les pistes pour quatre postes clés. Mais malgré l'incroyable activité du duo Pablo Longoria-Medhi Benatia, Christophe Dugarry a posé un terrible constat sur le recrutement phocéen.

A chaque mercato, la même activité. Depuis le début de la fenêtre estivale, l'OM a bouclé six arrivées : Angel Gomes, CJ Egan-Riley, Igor Paixão, Facundo Medina, Timothy Weah et Pierre-Emerick Aubameyang. Ce chiffre devrait bientôt monter puisqu'Emerson Palmieri et Hamed Junior Traoré auraient donné leur accord pour rejoindre la formation entraînée par Roberto de Zerbi. Mais pour le technicien, le groupe n'est pas encore au complet. Samedi dernier, il avait demandé des recrues à sa direction, notamment en défense centrale, au milieu de terrain et sur les ailes.

Le mercato marseillais n'est pas terminé La priorité défensive reste Joël Ordonez, actuellement à Bruges. Le plan B se nomme Benjamin Pavard (Inter). Sur les ailes, la piste Edon Zhegrova (LOSC) reste ouverte, offrant à Marseille une option offensive intéressante. En milieu de terrain, l’échec du dossier Dani Ceballos (Real Madrid) a contraint l’OM à se tourner vers Florentino Luis (Benfica), mais la prudence reste de mise. Ces mouvements sont essentiels pour que De Zerbi puisse mettre en place son style de jeu, qui exige rigueur tactique et polyvalence.