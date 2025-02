Mercato : L’OM offre un contrat «très important» à un entraîneur

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM a cassé sa tirelire pour s'attacher les services de Roberto de Zerbi. Pour convaincre le technicien italien, sollicité par le Bayern Munich et Manchester United, le club marseillais lui a déroulé le tapis rouge et lui a laissé carte blanche pour constituer son groupe de joueurs, mais aussi son staff.

De passage sur RMC ce lundi soir, Pablo Longoria a annoncé la couleur pour l’avenir de Roberto de Zerbi, parfaitement intégré à l’équipe actuelle. « C’est mon souhait, notre souhait de vouloir donner de la continuité, avec De Zerbi, Benatia, Ravanelli, mais aussi Rossi. On est sur la bonne voie. On le souhaite énormément. Les clubs d’Europe recherchent de la stabilité. Dans un endroit aussi passionnel, on passe de tout à rien, et c’est parfois difficile. » a confié le président de l’OM.

Patrice Evra à l'OM, un choix inattendu qui a fait des vagues en Italie ! Découvrez les coulisses de ce transfert choc ⚽️

➡️ https://t.co/7GJX0IEhFu pic.twitter.com/T3xyXcVuWY — le10sport (@le10sport) February 4, 2025

Voilà comment l'OM a convaincu De Zerbi

Il faut dire que l’OM s’est démener pour le faire venir à Marseille, mais aussi pour repousser l’intérêt de cadors comme le Bayern Munich ou Manchester United. Comme indiqué par Mathieu Grégoire, Pablo Longoria l’a convaincu grâce à une offre exceptionnelle.

« Tu peux faire venir qui tu veux »

« L’OM lui a déroulé le tapis rouge, avec un contrat très important. On lui dit : « Tu peux faire venir qui tu veux, dans le staff ». Ils l’ont mis dans des conditions exceptionnelles. Plusieurs grands clubs comme le Bayern Munich ou Manchester United ne pouvaient lui donner cela » a confié le journaliste de L’Equipe durant l’Equipe de Greg.