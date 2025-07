Mercato : L’OM a raté le nouveau Mbappé

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Héros de la Coupe Gambardella 2018 avec Troyes, comparé à Kylian Mbappé à ses débuts, Bryan Mbeumo est aujourd’hui l’un des attaquants les plus cotés de sa génération. Transféré pour 75M€ à Liverpool cet été après une belle ascension à Brentford, l’international camerounais aurait pu, à une époque, poser ses valises à l’OM.

En 2018, Bryan Mbeumo n’était encore qu’un adolescent prometteur. Mais son tournoi Gambardella avait marqué les esprits. Avec l’ ESTAC , il éclabousse la compétition de son talent, au point que certains observateurs le comparent alors à Kylian Mbappé, qui avait brillé deux ans plus tôt avec Monaco.

Franck Ellé , l’un de ses anciens coéquipiers à Troyes , se souvient avec émotion de ce moment fondateur. « Après la finale, on se disait : "il y a deux ans, c’était Kylian, maintenant c’est Bryan" » a-t-il confié lors d'un entretien accordé à Foot Mercato.

L'OM avait tenté le coup

À l’époque, Mbeumo est logiquement courtisé. L’OM et le Stade Rennais lui font les yeux doux. « Au départ, je souhaitais poursuivre ma progression en France, et le fait d’être sollicité par de grosses écuries de Ligue 1 (Marseille, Rennes) m’y incitait. Mais lorsque Brentford s’est rapproché de mon entourage et qu’on a commencé à discuter avec eux, mon choix s’est naturellement porté vers ce club » avait-il confié en 2020. Cinq ans après, Mbeumo vient de signer à Liverpool pour 75M€.