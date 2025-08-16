Mercato de folie à l’OM : La terrible annonce concernant le PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Igor Paixao, Pierre-Emerick Aubameyang, Angel Gomes… L’OM s’est montré très actif sur le mercato estival et ce n’est peut-être pas fini puisque 4 nouveaux joueurs sont encore attendus. Auteur d’un recrutement XXL, le club phocéen s’impose plus que jamais comme le principal rival du PSG en Ligue 1. Mais cela sera-t-il suffisant pour faire tomber le vainqueur de la Ligue des Champions ? Entraîneur de Brest, Eric Roy en doute.

Ce vendredi, la saison de Ligue 1 débute avec une rencontre entre l’OM et Rennes. Pour le club phocéen, ça sera l’occasion de s’affirmer comme le grand rival du PSG. Cet été, Marseille a mis les moyens pour renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi avec notamment les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Igor Paixao en attaque. La question est cependant de savoir si avec ces nouvelles têtes, l’OM peut être capable de jouer réellement le titre face au PSG. Et voilà que ça pourrait ne pas être le cas aux yeux d’Eric Roy.

« Le PSG ? Je ne leur vois pas encore de concurrents » « Ils ont montré qu’ils avaient été la meilleure équipe d’Europe. Ils ont forcément eu une préparation moins élaborée, ils n’ont fait qu’une semaine de reprise mais à l’échelle nationale je ne leur vois pas encore de concurrents même si quelques clubs ont investi et essaient de rattraper un peu leur retard. (…) L’OM peut déjà au moins commencer à essayer de réduire un petit peu l’écart avec le PSG. Après, on l’a vu par le passé, Lille a été champion sous QSI, Montpellier l’a fait aussi au début de l’ère. Tout est possible mais il faut une année où toutes les planètes s’alignent. Connaissant la mentalité de l’entraîneur et du public marseillais, il y a toujours la volonté de renverser les montagnes. Bien sûr, ils ne sont pas favoris. Ils ont envie de le faire. Est-ce qu’ils en sont capables ? Ça sera l’un des enseignements de cette saison », a d’abord expliqué l’entraîneur de Brest au cours d'un entretien accordé au Parisien.