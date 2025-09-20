Mercato de folie à l’OM, du lourd est annoncé pour De Zerbi 

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Avec douze recrues venues renforcer tous les secteurs de jeu, l’Olympique de Marseille a réalisé un mercato estival d’envergure. Une stratégie destinée à offrir à Roberto De Zerbi un effectif compétitif et équilibré. Pour le 10Sport.com, Salim Lamrani, auteur de Le football selon Roberto de Zerbi, a livré son analyse et évoqué les perspectives marseillaises.

L’Olympique de Marseille a frappé fort lors du mercato estival 2025, affichant clairement son ambition de rivaliser avec les meilleures équipes du continent. L’arrivée de douze renforts – des cadres aguerris comme Benjamin Pavard et Pierre-Emerick Aubameyang, mais aussi des talents en devenir tels qu’Arthur Vermeeren ou Angel Gomes – illustre une volonté de bâtir une équipe compétitive et équilibrée.

L'hommage rendu à Benatia Lors d’un entretien accordé au 10Sport.com, Salim Lamrani a tiré son chapeau à Medhi Benatia. « Je crois qu’hormis le départ non souhaité d’Adrien Rabiot et celui de Valentin Rongier, le mercato estival est d’excellente facture. L’équipe a conservé son ossature et ses joueurs cadres, et elle a été renforcée par des arrivées de premier ordre dans tous les secteurs de jeu, aussi bien en défense, au milieu qu’en attaque. Medhi Benatia a une nouvelle fois confirmé qu’il était l’un des meilleurs directeurs sportifs d’Europe » a confié l’auteur du livre le football selon Roberto de Zerbi.