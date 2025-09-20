Mercato de folie à l’OM, du lourd est annoncé pour De Zerbi 

Avec douze recrues venues renforcer tous les secteurs de jeu, l’Olympique de Marseille a réalisé un mercato estival d’envergure. Une stratégie destinée à offrir à Roberto De Zerbi un effectif compétitif et équilibré. Pour le 10Sport.com, Salim Lamrani, auteur de Le football selon Roberto de Zerbi, a livré son analyse et évoqué les perspectives marseillaises.
L’Olympique de Marseille a frappé fort lors du mercato estival 2025, affichant clairement son ambition de rivaliser avec les meilleures équipes du continent. L’arrivée de douze renforts – des cadres aguerris comme Benjamin Pavard et Pierre-Emerick Aubameyang, mais aussi des talents en devenir tels qu’Arthur Vermeeren ou Angel Gomes – illustre une volonté de bâtir une équipe compétitive et équilibrée.
L'hommage rendu à Benatia
Lors d’un entretien accordé au 10Sport.com, Salim Lamrani a tiré son chapeau à Medhi Benatia. « Je crois qu’hormis le départ non souhaité d’Adrien Rabiot et celui de Valentin Rongier, le mercato estival est d’excellente facture. L’équipe a conservé son ossature et ses joueurs cadres, et elle a été renforcée par des arrivées de premier ordre dans tous les secteurs de jeu, aussi bien en défense, au milieu qu’en attaque. Medhi Benatia a une nouvelle fois confirmé qu’il était l’un des meilleurs directeurs sportifs d’Europe » a confié l’auteur du livre le football selon Roberto de Zerbi.
Le meilleur est à venir ?
Cet effectif élargi devrait permettre à Roberto de Zerbi de répondre aux multiples défis qui attendent l’OM. « Ces renforts permettent à Roberto De Zerbi de disposer d’une profondeur de banc pour affronter les échéances nationales et européennes » a confié Lamrani.