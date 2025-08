Mercato : C’est annoncé, l’OM a signé plus fort que Ronaldo

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

À 36 ans, Pierre-Emerick Aubameyang signe un retour tonitruant à l’Olympique de Marseille. Un an après avoir quitté la Canebière pour l’Arabie saoudite, le buteur gabonais a repris le chemin du Vieux-Port, accueilli en héros par des centaines de supporters. Un come-back boosté par une saison statistiquement impressionnante à Al-Qadsiah la saison dernière.

Un peu plus d’un an après son départ, Pierre-Emerick Aubameyang fait donc son grand retour à l’OM. En juillet 2024, l’attaquant quittait le club phocéen après une saison contrastée pour relever un nouveau défi en Saudi Pro League, où il s’engageait avec Al-Qadsiah. Beaucoup voyaient ce transfert comme le début d’une pré-retraite dorée, mais l’ex-joueur d’Arsenal et du Borussia Dortmund a rapidement fait mentir les pronostics. Il revient aujourd’hui à l'OM avec une envie débordante, un physique affûté, et une saison pleine de repères pour convaincre les sceptiques.

Des statistiques supérieures à celle de Ronaldo Comme indiqué par Team Football, Aubameyang a disputé 2741 minutes la saison passée en Arabie saoudite, plus que Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. Surtout, il a été le joueur le plus endurant du championnat, avec 301,7 kilomètres parcourus. À 36 ans, il a aussi atteint une vitesse de pointe de 33,9 km/h et réalisé 472 sprints, le plaçant 3e de toute la ligue. Des chiffres bluffants dans un championnat certes moins compétitif, mais très exigeant physiquement en raison des conditions climatiques extrêmes.