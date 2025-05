McCourt - OM : Le tacle sorti de nulle part !

Membre du conseil de surveillance de l'ASSE avant sa cession à Kilmer Sports Ventures, Olivier Markarian s'est prononcé sur la saison catastrophique réalisée par la formation stéphanoise en Ligue 1. Alors que l'espoir suscité par la vente du club s'est vite envolé, l'homme d'affaires français veut encore croire à une renaissance.

« Une saison éprouvante »

« On a tous vécu une saison éprouvante. On n'a pas aimé ce qu'on a vu sur le terrain, on n'a pas aimé les résultats de notre club, les déculottés prises et la manière dont globalement, on s'est fait marcher dessus. Ceci étant, c'est une année qui a été un télescopage d'énormément d'évènements simultanés. La reprise du club par des gens qui viennent de l'extérieur, qui ne sont pas forcément emprunts de la culture du football français et bien évidemment de la ville et du club de Saint-Étienne, au moment où on arrive en Ligue 1 sur un championnat à 18 équipes a peut-être provoqué cet échec sportif » a déclaré l’homme d’affaires.