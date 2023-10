McCourt lâche 500M€ pour l’OM, il fait une terrible annonce

Jean de Teyssière

Le milliardaire américain Franck McCourt a racheté l'OM en octobre 2016 avec l'ambition de faire de Marseille un club qui remporte des titres. Pour le moment, l'armoire à trophées sous McCourt prend la poussière puisqu'aucun trophée n'a été remporté par le club phocéen depuis 2012. Et ce malgré un investissement conséquence de l'Américain, à hauteur de 500M€, dont l'OM n'a pas profité, selon Julien Fournier, ancien dirigeant de Marseille sous Pape Diouf.

L'OM est toujours à la recherche d'un titre. Sevré de trophée depuis 11 ans, le club olympien n'a réussi à se hisser qu'à une seule finale, en 2018, en Ligue Europa. Mais l'Atlético de Madrid était bien plus fort (0-3) et depuis, l'OM court toujours après un titre. Le club phocéen va de déception en déception, notamment en Coupe du France, souvent éliminé par des clubs jugés plus faibles (Annecy en 2023, Canet Roussillon en 2021, Andrézieux en 2019...).

«Si Marseille a profité des investissements de Franck McCourt ? Non»

Ancien dirigeant de l'OM sous Pape Diouf entre 2006 et 2009, Julien Fournier explique dans L'Equipe que l'OM n'a pas profité de l'arrivée de Franck McCourt : « Si Marseille a profité des investissements de Franck McCourt ? Non. Marseille reste à l'échelle du foot français un club riche, avec assez d'argent pour être compétitif chaque année, un des plus gros revenus commerciaux car le stade est plein, et ce n'est pas seulement bon pour la billetterie. Ça attire aussi des sponsors et l'OM travaille extrêmement bien dans ce secteur. Il y a de grosses ressources financières. La question, c'est de savoir si elles ont été bien investies ou dépensées. »

«Aucun club ou presque ne peut se passer d'une grosse vente»