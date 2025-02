McCourt - De Zerbi : Grosse annonce à l'OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Avec une deuxième victoire consécutive face à Angers dimanche (0-2), après celle obtenue contre l’OL le week-end dernier (3-2), l’OM a désormais une confortable avance sur ses poursuivants au classement. Au moment d’évoquer la bonne dynamique de l’équipe, Geoffrey Kondogbia a mis en avant l’ensemble du travail mis en place par le club, de la direction aux joueurs en passant par le staff.

En se déplaçant sur la pelouse d’Angers dimanche soir (0-2), l’OM savait qu’il avait un bon coup à jouer. Mis à part l’OGC Nice, qui s’est imposé contre le RC Lens (2-0), tous ses principaux poursuivants ont chuté, que ce soit l’AS Monaco face au PSG (4-1) ou le LOSC lors de la réception du Havre (1-2). Ce qui permet aujourd’hui à l’Olympique de Marseille de compter six points d’avance sur le troisième et de conforter sa deuxième place au classement.

Rabiot et Bennacer, duo prometteur ! 💥 Le milieu français s’enthousiasme pour l’avenir de l'OM après cette victoire.

➡️ https://t.co/rwh7GmLus0 pic.twitter.com/pvs6VXCACp — le10sport (@le10sport) February 10, 2025

« De la direction, puis du coach, et ça se transmet aux joueurs »

Interrogé sur la force collective et de la confiance qui semblent se dégager de l’OM, Geoffrey Kondogbia estime qu’elle vient avant tout de la direction du club et que cela rejaillit sur le groupe. « On sent une force tranquille se dégager de l’OM ? Oui, c'est sûr. Tout part d'en haut, je dirais : de la direction, puis du coach, et ça se transmet aux joueurs. On est vraiment contents », a-t-il déclaré en zone mixte, dans des propos relayés par Le Phocéen.

« Il faut garder cette humilité et continuer sur ce chemin »

« La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on est en confiance », a ajouté Geoffrey Kondogbia, qui sait que rien n’est fait pour autant et qu’il reste beaucoup de matchs à jouer. « Et comme je le dis souvent, c'est une question d'humilité. Il faut garder cette humilité et continuer sur ce chemin. On sait ce qu'on sait faire et ce qu'on ne sait pas faire. Il faut donc s'appuyer sur nos qualités et nos forces, avancer tranquillement sans se mettre trop de pression, mais sans être non plus en dilettante. Et ça va le faire. »