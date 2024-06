McCourt annonce l’un des «meilleurs de sa génération» à l’OM, il répond

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Frank McCourt est sorti de son silence ces derniers jours. Discret tout au long de la saison, le propriétaire de l'OM a confirmé qu'il n'avait pas l'intention de bouger. L'Américain a lancé un nouveau cycle aux côtés de Pablo Longoria, l'un des «meilleurs de sa génération». Une sortie qui a faire sourire certains journalistes.

Frank McCourt n'a pas l'intention de bouger. Malgré les rumeurs autour d'une possible vente de l'OM, le dirigeant américain a confirmé qu'il serait à la tête du projet marseillais la saison prochaine, mais aussi les années suivantes. A la tête de l'OM depuis 2021, Pablo Longoria a été conforté à son poste de président.

McCourt loue les qualités de Longoria

« J’ai confiance en Pablo à 100%. Il fait un excellent travail. Quand vous parlez à n’importe qui dans le football européen, il est considéré parmi les meilleurs de sa génération. Je pense que Pablo fait de l’excellent travail. Il sera là dans les années à venir, il me l’a assuré. On est là, ensemble, pour continuer à construire, construire, construire. C’est ce pourquoi vous mettez en place des fondations solides, pour construire. C’est ce que l’on fait » a confié McCourt dans les colonnes de La Provence.

« Je n’ai pas le sentiment que ce soit l’homme de l’avenir »