Mercato - OM : Une solution trouvée pour ce buteur ?

Axel Cornic

Plus gros transfert de l’histoire de l’Olympique de Marseille, Vitinha n’a jamais réussi à confirmer sur la continuité et cet hiver, Pablo Longoria a décidé de le prêter au Genoa avec une option d’achat fixée à 25M€. Celle-ci ne devrait pas être levée par les Italiens, mais une autre solution pourrait être trouvée dans les prochaines semaines.

On a connu des erreurs de casting au cours de ces dernières années et pour le moment, Vitinha a tout l’air d’en être une. L’OM a en effet dépensé pas moins de 30M€ pour recruter l’attaquant à Braga, mais jamais cet investissement n’a semblé payer et Pablo Longoria a finalement décidé de lui trouver un nouveau club lors du dernier mercato hivernal.

Genoa satisfait de Vitinha

Mais cette solution n’est que passagère. Car si au Genoa on semble beaucoup apprécier le profil de Vitinha, son option d’achat de 25M€ serait beaucoup trop élevée pour les caisses d’un club qui a terminé à la 11e place de Serie A. Pourtant, la presse italienne n’a pas manqué de préciser que l’entraineur Alberto Gilardino aurait grandement insisté pour que ses dirigeants fassent quelque chose.

Vers un nouveau prêt ?