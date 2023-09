Marcelino quitte l’OM avec un record improbable

Benjamin Labrousse

À la suite d’une réunion houleuse dans laquelle les dirigeants de l’OM (dont le président Pablo Longoria) auraient été menacés par certains groupes de supporters marseillais, l’entraîneur Marcelino a décidé de quitter le club ce mercredi. Le technicien espagnol a ainsi démissionné seulement trois mois après son arrivée et s’en va en restant invaincu en championnat. Dans l’histoire du football français, seuls 8 entraîneurs n’ont jamais perdu le moindre match en Ligue 1…

1) Marcelino (OM)

Arrivé en tant que successeur d’Igor Tudor et en adepte du 4-4-2, Marcelino a démissionné de son poste d’entraîneur de l’OM ce mercredi. Malgré une élimination précoce en barrages de la Ligue des Champions face au Panathinaïkos, l’Espagnol n’aura jamais été vaincu en Ligue 1. Pour autant, l’OM de Marcelino n’aura pas marqué les esprits pour autant, avec un bilan de deux victoires et de trois matchs nuls en cinq matchs disputés.

2) Adi Hütter (AS Monaco)

Forcément, plusieurs entraîneurs faisant leurs grands débuts en Ligue 1 sont présents dans ce classement. C’est le cas d’Adi Hütter du côté de l’AS Monaco. Arrivé cet été en remplacement de Philippe Clément sur le banc du club de la Principauté, le technicien autrichien réalise de très bons débuts. Leader de Ligue 1 à l’heure où nous écrivons ces lignes, l’ASM d’Adi Hütter aura remporté trois matchs et concédé deux matchs nuls en cinq matchs.

3) Francesco Farioli (OGC Nice)

Cet été, l’OGC Nice décidait de tenter le pari Francesco Farioli. Seulement âgé de 34 ans, l’entraîneur italien est le deuxième plus jeune technicien de Ligue 1 après Will Still (30 ans - Stade de Reims). Alors que les Aiglons cherchent à s’imposer dans le haut de tableau du championnat de France, Farioli pourrait être la nouvelle pépite au poste d’entraîneur. Après cinq matchs, l’Italien est toujours invaincu, avec trois matchs nuls et deux victoires, dont une de rang sur la pelouse du PSG (2-3) entraîné par un certain Luis Enrique.

4) Gérard Buscher, Jean Petit, Ilija Pantelic (OGC Nice - AS Monaco - PSG)

Ces trois entraîneurs intérimaires ont chacun réussi à être invaincu le temps de quatre rencontres. Lors de la saison 2004-2005, Gérard Buscher prend la relève de Gernot Rohr sur le banc de l’OGC Nice. L’ancien international Français (2 sélections) réussira d’ailleurs à maintenir les Aiglons en première division. Iconique milieu de terrain de l’AS Monaco durant les années 70, Jean Petit prendra les rênes de l’ASM en 2005 afin d’assurer l’intérim. Avec trois victoires et un match nul, Petit restera invaincu. Concernant Ilija Pantelic, le Yougoslave assurera là encore l’intérim au PSG aux côtés de Pierre Alonzo. L’ancien gardien de but alors joueur du club parisien en 1977, restera lui aussi invaincu pour quatre matchs.

5) Jean-François Vulliez, Zoran Vujovic (OL - OM)

Avec le match nul décevant de l’OL face au Havre vendredi dernier (0-0), Jean-François Vulliez quittera son rôle d’intérimaire invaincu, laissant place à l’Italien Fabio Grosso. Même son de cloche pour Zoran Vujovic, qui a assuré l’intérim le temps d’un match avec l’OM en 2001.