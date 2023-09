«L'un des pires du monde» : Ejecté par l'OM, il se fait tacler

Jean de Teyssière

L'OM sort doucement de la crise et Pablo Longoria reste le capitaine du navire marseillais. L'Espagnol a annoncé ce vendredi qu'il ne quittera pas son poste de président, malgré les menaces qu'il dit avoir reçu. Pablo Longoria semble en tout cas être concerné à l'OM, tout le contraire de son prédécesseur, Jacques-Henri Eyraud, considéré comme l'un des pires président de l'histoire du football par Adil Rami.

L'OM affrontera le PSG ce dimanche, pour un Clasico qui promet de faire des étincelles. Pablo Longoria a annoncé sa présence pour ce choc, après avoir pris le temps pour réfléchir à son avenir au sein du club. Restant président de l'OM, Pablo Longoria va continuer son travail, deux ans et demi après avoir succédé à Jacques-Henri Eyraud.

«C'est l'OM, c'est ce qui fait son charme»

Désormais consultant sur Prime Video , Adil Rami a été interrogé sur la situation de l'OM, en crise depuis une semaine : « C 'est de la folie, mais en même temps, plus rien ne me choque. C'est l'OM, c'est ce qui fait son charme. On dit que l'OM est un pays dans un pays. »

«J'ai connu pire avec l'un des pires présidents, [...] Jacques-Henri Eyraud»