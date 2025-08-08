L’OM vire un grand nom : Il balance tout !

Recruté par l’OGC Nice il y a un an, Jonathan Clauss avait été poussé vers la sortie par la direction de l’OM qui ne comptait plus sur lui et semblait agacée par son attitude. Le latéral droit de l’équipe de France indique d’ailleurs que six mois avant son départ officiel de l’OM, il avait été placé sur la liste des transferts.
C’est un fait, la fin de l’aventure entre Jonathan Clauss (32 ans) et l’OM n’a pas été de tout repos pour le latéral droit tricolore. Critiqué par Medhi Benatia les mois précédant son départ, le joueur de l’OGC Nice avait d’ailleurs été poussé vers la sortie par le directeur sportif de l’OM dès le mois de janvier 2024 comme il le révèle dans un long entretien accordé à Libération.
« Ils m’ont mis sur la liste des transferts »
« Pendant l'hiver 2023, les dirigeants de l'OM m'ont mis sur la liste des transferts. Je ne vais pas m'étendre sur les raisons », indique Jonathan Clauss, qui était finalement resté à l’OM cet hiver-là. Et c’est l'ancien capitaine marseillais Valentin Rongier, dont il était très proche dans le vestiaire, qui a joué les intermédiaires en interne pour calmer les tensions entre Clauss et l'OM.
« Il m’a rappelé, c’était réglé »
« Le capitaine de l'époque, Valentin Rongier, était blessé depuis huit mois et c'était difficile pour lui. Il m'a cependant appelé, écouté et dit : “OK, on va voir si je peux régler ça.” Et quand il m'a rappelé le lendemain, c'était réglé, les dirigeants marseillais communiquant dans la foulée pour dire qu'ils étaient allés un peu loin. Avec Valentin, on était amis, mais je reste persuadé qu'il n'a pas tant agi pour moi que dans l'intérêt du vestiaire », poursuit Jonathan Clauss, qui a donc finalement quitté l’OM à l’été 2024 pour signer à l’OGC Nice.