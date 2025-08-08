L’OM vire un grand nom : Il balance tout !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par l’OGC Nice il y a un an, Jonathan Clauss avait été poussé vers la sortie par la direction de l’OM qui ne comptait plus sur lui et semblait agacée par son attitude. Le latéral droit de l’équipe de France indique d’ailleurs que six mois avant son départ officiel de l’OM, il avait été placé sur la liste des transferts.

C’est un fait, la fin de l’aventure entre Jonathan Clauss (32 ans) et l’OM n’a pas été de tout repos pour le latéral droit tricolore. Critiqué par Medhi Benatia les mois précédant son départ, le joueur de l’OGC Nice avait d’ailleurs été poussé vers la sortie par le directeur sportif de l’OM dès le mois de janvier 2024 comme il le révèle dans un long entretien accordé à Libération.

« Ils m’ont mis sur la liste des transferts » « Pendant l'hiver 2023, les dirigeants de l'OM m'ont mis sur la liste des transferts. Je ne vais pas m'étendre sur les raisons », indique Jonathan Clauss, qui était finalement resté à l’OM cet hiver-là. Et c’est l'ancien capitaine marseillais Valentin Rongier, dont il était très proche dans le vestiaire, qui a joué les intermédiaires en interne pour calmer les tensions entre Clauss et l'OM.