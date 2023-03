L’OM vire au fiasco, il pousse un coup de gueule : «Je trouve ça dégueulasse»

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après la lourde défaite contre le PSG, l’OM n’a pas rebondi et s’est fait sortir de la Coupe de France par Annecy, 10ème de Ligue 2, au Stade Vélodrome. Très critiqué depuis l’élimination, Leonardo Balerdi a été défendu par Jérome Rothen qui n’apprécie pas ce traitement de cibler une « tête de turc ».

Favori pour le sacre en Coupe de France après avoir sorti le Stade Rennais et le PSG, l’OM est tombé dès les quarts de finale, éliminé par Annecy. Le 10ème de Ligue 2 a créé la surprise au Stade Vélodrome, une déception immense pour Marseille qui avait fait de cette compétition un objectif cette saison.

Balerdi désigné coupable

Coupable sur les buts savoyards, Leonardo Balerdi n’échappe pas aux critiques. L’international argentin est également celui qui a manqué son tir au but, synonyme d’élimination pour l’OM. Jérome Rothen, sans défendre la prestation de Balerdi, n’est pas fan du traitement qu’il reçoit.

«La faute on peut la mettre sur quelqu’un d’autre»