L’OM veut le virer, il prépare un retour fracassant

Arnaud De Kanel

Mécontents de son comportement, les dirigeants de l'OM ont tout fait pour exfiltrer Jonathan Clauss dans les dernières heures du mercato, en vain. Bien que critiqué, Clauss n'en reste pas moins indispensable et il a déjà retrouvé sa place de titulaire dans le onze de Gennaro Gattuso avec en ligne de mire l'Euro 2024.

Celle-là, pas grand monde l'avait vu venir. A la surprise générale, l'OM décidait de pousser Jonathan Clauss vers la sortie. Une décision assez étonnante et qui ne pouvait s'expliquer que par une raison extra-sportive, Clauss étant l'un des meilleurs olympiens de la première partie de saison. Selon L'Equipe , c'est le comportement du latéral droit qui était pointé du doigt par les dirigeants marseillais, à l'écoute pour le vendre dans les dernières heures d'un mercato hivernal relativement agité. Mais l'international français ne l'entendait pas de cette oreille.



Clauss reste titulaire à l'OM

Ne souhaitant pas quitter l'OM en cours de saison, Jonathan Clauss a refusé catégoriquement d'écouter les offres. Il se doutait bien que l'OM ne pouvait pas se passer de lui durant la deuxième partie de saison et il a vu juste. S'il était entré en jeu face à l'OL, l'ancien joueur du RC Lens a débuté lors des deux derniers matchs, face à Metz et au Shaktior. Il va donc pouvoir continuer à empiler les minutes, plus revanchard que jamais, dans l'espoir d'être appelé par Didier Deschamps pour participer au prochain Euro.

Objectif Euro 2024

Rappelé en équipe de France à l'automne dernier, Jonathan Clauss a regagné du crédit aux yeux du sélectionneur. Désormais, il est même le titulaire au poste avec les Bleus. Preuve de son importance, Didier Deschamps avait même demandé des explications aux dirigeants marseillais comme nous vous l'avons révélé sur le10sport.com, afin de s'assurer que tout rentrerait dans l'ordre assez rapidement. En plus de l'Euro, Clauss doit également penser à son futur puisqu'il devrait somme toute logique quitter l'OM après l'épisode du mercato hivernal, d'autant plus qu'il ne lui restera qu'une année de contrat.