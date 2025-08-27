L’OM se sépare de son entraîneur, l’annonce officielle

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L’Olympique de Marseille a annoncé la mise à pied de Frédéric Gonçalves, entraîneur principal de l’équipe féminine, un an seulement après son arrivée en juillet 2024. Cette décision intervient après la défaite en match de préparation face au FC Badalona et marque un tournant dans le début de saison des Phocéennes.

La saison n'a pas débuté qu'un changement majeur est opéré sur le banc. Arrivé à l’OM féminine en juillet 2024 avec l’objectif de renforcer l’équipe et de structurer le projet sportif, Frédéric Gonçalves (43 ans) a été rapidement mis à pied avant même le lancement officiel de la saison.

L'OM féminine change d'entraîneur « L'Olympique de Marseille annonce la mise à pied de Frédéric Gonçalves, entraîneur principal de l’équipe professionnelle féminine » peut-on lire dans le communiqué publié par l'OM ce mercredi. Le club phocéen, de retour dans l'élite cette saison, sortait d’une défaite face au FC Badalona (1-0) lors d’un match de préparation. Quelques jours plus tôt, Gonçalves avait été exclu lors d'un match amical face à Europa.