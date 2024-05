L’OM se fait humilier, un ancien du PSG s’en mêle

Alexis Brunet

L'OM ne goûtera pas une nouvelle fois au parfum d'une finale de Ligue Europa. Alors qu'ils avaient réussi à arracher un match nul il y a une semaine, les Marseillais se sont sévèrement inclinés 3-0, en demi-finale retour, face à l'Atalanta Bergame. Les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang n'étaient pas au niveau, c'est en tout cas l'avis d'Antoine Kombouaré, ancien entraîneur du PSG.

Alors que l'OM a beaucoup de mal en championnat, le club phocéen avait l'occasion de sauver sa saison, en se qualifiant pour la finale de la Ligue Europa. Malheureusement, la marche était trop haute pour les coéquipiers de Jordan Veretout, qui se sont inclinés 3-0 lors de leur demi-finale retour face à l'Atalanta Bergame.

Le PSG aussi n'ira pas en finale

Comme l'OM, le PSG aussi avait l'opportunité de disputer une finale de coupe d'Europe. Mais là encore, les Parisiens n'ont pas réussi à se défaire du Borussia Dortmund et se sont inclinés 2-0 au cumulé, en demi-finale de Ligue des champions. Selon Antoine Kombouaré, ancien joueur et entraîneur du club de la capitale, c'est une grande déception, car il est persuadé qu'il y avait la place pour le PSG. Ses propos sont rapportés par RMC Spor t. « Je suis déçu parce que je supporte tous les clubs français en Coupe d'Europe. Et déçu parce que je pense que pour le PSG, il y avait la place. »

L'Atalanta était bien trop forte selon Kombouaré