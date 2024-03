L’OM répond cash pour la Super League

Hugo Chirossel

Dernièrement, Joan Laporta, président du FC Barcelone, avait laissé entendre que l’OM faisait partie des clubs intéressés à l’idée d’intégrer la Super League. Ce que Pablo Longoria a de nouveau démenti. Le président de l’OM estime que le format actuel du football européen n’est pas parfait, mais que l’arrivée d’une nouvelle compétition serait plus négatif que positif.

« À aucun moment nous n'avons eu de discussions avec la Super League . » En conférence de presse le mois dernier, Pablo Longoria avait répondu à Joan Laporta, président du FC Barcelone et qui avait laissé entendre que l’OM souhaitait intégrer la Super League. Dans un entretien accordé à AS , le président du club marseillais a de nouveau affirmé que cela n’était pas le cas.

« C'est rendre le mouvement du football européen beaucoup plus fragile »

« J'ai une position très claire. Naturellement, je ne crois pas à un projet visant à désunir le statu quo actuel du football européen. En même temps, le format actuel du football européen n'est pas parfait. Et les idées venant de l'extérieur peuvent être intéressantes. Pourquoi avons-nous toujours le même type de diffusion qu'il y a 40 ans ? C'est une bonne chose qu'il y ait des gens qui se posent ce genre de questions, qui se demandent comment innover. Mais cela ne peut pas désunir la famille du football d'aujourd'hui, car je pense qu'il est tout à fait tragique dans le football d'aujourd'hui de se demander comment atteindre les nouvelles générations, d'établir 2 ou 3 ou 4 nouveaux tournois. Et créer de nouveaux tournois, séparer les clubs, c'est rendre le mouvement du football européen beaucoup plus fragile qu'il ne le sera à l'avenir. Je préfère travailler de l'intérieur et proposer des idées plutôt que de briser le système », a déclaré Pablo Longoria.

Longoria valide le nouveau format de la Ligue des champions