L'OM quitte Marseille, le crève-cœur annoncé

L’Olympique de Marseille féminines change de nom et devient officiellement « Les Marseillaises ». Une décision qui marque une étape majeure dans le projet de développement du club féminin. Elles évolueront désormais à Martigues. Le directeur général Stefano Petruzzo a expliqué ce déménagement, et a ouvert la porte à un retour prochain.
L’OM amorce une transformation majeure avec un changement de nom officiel : elles deviennent désormais « Les Marseillaises ». Cette décision s’accompagne d’un déménagement à Martigues, afin de bénéficier d’infrastructures adaptées et professionnelles pour la compétition.
La section féminine évoluera à Martigues
Directeur général de la section féminine, Stefano Petruzzo a tenté d'expliquer cette décision. « A la base, jouer au Campus en première vision n’était pas possible pour des questions d’homologation. Et comme l’a dit le président Longoria, ce n’est pas digne d’un club comme l’OM » a-t-il confié dans les colonnes de La Provence.
Un retour à Marseille annoncé ?
C'est donc à Martigues que les Marseillaises défendront les couleurs phocéennes. Avec l'espoir de très vite retrouver leur ville. « Quand je suis arrivé, j’ai trouvé qu’il y avait la possibilité que l’OM ne joue pas à Marseille. Je me suis dit que c’était un des enjeux de la croissance de nos structures. Un jour, on sera à Marseille, je n’ai aucun doute » a promis Petruzzo.