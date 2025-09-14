L'OM quitte Marseille, le crève-cœur annoncé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L’Olympique de Marseille féminines change de nom et devient officiellement « Les Marseillaises ». Une décision qui marque une étape majeure dans le projet de développement du club féminin. Elles évolueront désormais à Martigues. Le directeur général Stefano Petruzzo a expliqué ce déménagement, et a ouvert la porte à un retour prochain.

L’OM amorce une transformation majeure avec un changement de nom officiel : elles deviennent désormais « Les Marseillaises ». Cette décision s’accompagne d’un déménagement à Martigues, afin de bénéficier d’infrastructures adaptées et professionnelles pour la compétition.

La section féminine évoluera à Martigues Directeur général de la section féminine, Stefano Petruzzo a tenté d'expliquer cette décision. « A la base, jouer au Campus en première vision n’était pas possible pour des questions d’homologation. Et comme l’a dit le président Longoria, ce n’est pas digne d’un club comme l’OM » a-t-il confié dans les colonnes de La Provence.