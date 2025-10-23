L'OM perd un joueur, c'est un désastre !

Ce mercredi soir, l'OM s'est incliné contre le Sporting à Lisbonne. Lors de ce match de Ligue des Champions, Emerson Palmieri s'est fait expulser juste avant la mi-temps. Ecopant d'un carton rouge tous les 6,3 matchs en moyenne, l'OM a le ratio le plus élevé en C1 parmi les équipes ayant disputé au moins 50 rencontres.
Pour le compte de la troisième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, l'OM de Roberto De Zerbi s'est frotté au Sporting à Lisbonne. Malheureusement pour les Marseillais, ils se sont inclinés au stade José Alvalade (2-1).
Sporting-OM : Emerson Palmieri a pris un carton rouge
Ayant ouvert le score, l'OM s'est fait renverser par le Sporting, notamment parce qu'Emerson Palmieri s'est fait expulser juste avant la mi-temps. Comme l'a souligné L'Equipe, le club marseillais a un problème récurrent avec les cartons rouges.
L'OM a le plus gros ratio d'expulsions en C1
Depuis le début de son histoire en Ligue des Champions, l'OM écope d'un carton rouge tous les 6,3 matchs en moyenne (13 en 82 rencontres). Le club présidé par Pablo Longoria a d'ailleurs le ratio le plus élevé pour une équipe ayant disputé au moins 50 rencontres de C1. Reste à savoir si les hommes de Roberto De Zerbi sauront corriger le tir dans les mois à venir.