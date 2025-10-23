L'OM perd un joueur, c'est un désastre !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, l'OM s'est incliné contre le Sporting à Lisbonne. Lors de ce match de Ligue des Champions, Emerson Palmieri s'est fait expulser juste avant la mi-temps. Ecopant d'un carton rouge tous les 6,3 matchs en moyenne, l'OM a le ratio le plus élevé en C1 parmi les équipes ayant disputé au moins 50 rencontres.

Pour le compte de la troisième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, l'OM de Roberto De Zerbi s'est frotté au Sporting à Lisbonne. Malheureusement pour les Marseillais, ils se sont inclinés au stade José Alvalade (2-1).

Sporting-OM : Emerson Palmieri a pris un carton rouge Ayant ouvert le score, l'OM s'est fait renverser par le Sporting, notamment parce qu'Emerson Palmieri s'est fait expulser juste avant la mi-temps. Comme l'a souligné L'Equipe, le club marseillais a un problème récurrent avec les cartons rouges.