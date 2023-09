L'OM lâche un coup de pression au PSG et au RC Lens

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Elu au comité exécutif de l'ECA, Pablo Longoria continue de voir son influence s'étendre au sein du football français, et européen. A tel point que le président de l'OM n'hésite pas à prendre position afin que la France conserve sa cinquième place à l'indice UEFA, en mettant clairement la pression sur les clubs engagés en Coupe d'Europe.

La saison européenne va bien démarrer avec l'espoir que les clubs français fassent un meilleur parcours que ces dernières années. Ce sera très important pour que la France conserve sa cinquième place à l'indice UEFA, et pour cela, il faudra essentiellement compter sur le PSG et le RC Lens, les deux seuls clubs tricolores engagés en Ligue des champions, l'OM ayant été reversés en Ligue Europa. Cela n'empêche pas Pablo Longoria, récemment élu au comité exécutif de l'ECA d'exhorter les équipes françaises à briller en Coupe d'Europe.

Longoria prévient les clubs français en Coupe d'Europe

« Naturellement la nouvelle répartition est intéressante. Il y a aussi une augmentation du niveau de la solidarité dans la répartition des droits TV. Ce sont des bonnes nouvelles pour la croissance du football français. On doit tenir cette cinquième position importante pour tout ce nouveau cycle des compétitions », lance le président de l'OM pour RMC . En plus du PSG, du RC Lens et l'OM, Rennes et Toulouse (Ligue Europa) ainsi que le LOSC (Ligue Europa Conférence) représenteront également les couleurs de la France sur la scène européenne. Dans la foulée, Pablo Longoria s'est également prononcé sur la question des droits TV pour la Ligue 1.

«On reste positif, on doit travailler tous ensemble»