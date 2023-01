L’OM fait un choix insensé avec Guendouzi, il s’explique

Guillaume de Saint Sauveur

Tenu en échec par l’AS Monaco samedi soir au Vélodrome, l’OM a affiché deux visages dans ce choc qui n’a donc finalement pas tourné à son avantage. Et alors que la sortie à la pause de Mattéo Guendouzi en a surpris plus d’un, Igor Tudor a tenu à justifier cette décision forte en conférence de presse d’après-match.

Actuel 3e de Ligue 1, l’OM avait une occasion en or de creuser son avance sur l’AS Monaco samedi soir avec la réception du club de la Principauté au stade Vélodrome, mais les hommes d’Igor Tudor ont finalement concédé le match nul (1-1). Mattéo Guendouzi, qui est pourtant l’un des hommes les plus performants de l’OM depuis le début de la saison, a d’ailleurs été remplacé à la pause à la surprise générale, pour laisser sa place à Leonardo Balerdi.

« Un choix technique »

Interrogé en conférence de presse d’après-match, Igor Tudor a justifié cette décision pour le moins inattendue avec Guendouzi : « Mattéo est le joueur qui a le plus de temps de jeu depuis le début de la saison avec Chancel (Mbemba). C'était simplement un choix technique pour mettre (Cengiz) Ünder à sa place », a confié l’entraîneur de l’OM, qui s’est également expliqué sur l’entrée tardive de Dimitri Payet (86e, à la place de Malinovski) : « Honnêtement, Ruslan jouait bien, Dimitri aurait pu marquer, c'est vrai, et il a fait une bonne entrée tout comme Pape (Gueye) », a expliqué Tudor.

« Une grande erreur »