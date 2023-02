L’OM explose un record qui fait trembler le PSG

Arnaud De Kanel

L'OM s'est fait peur ce dimanche soir face à Toulouse mais a tout de même fini par s'imposer 3 buts à 2 grâce à des buts de Chancel Mbemba, Cengiz Ünder et Nuno Tavares. Les hommes d'Igor Tudor signent là le meilleur total de points de l'histoire du club à ce stade de la compétition, mettant ainsi la pression au PSG avant le Classique de dimanche au Vélodrome (20h45).

Cet OM la n'aime pas la défaite. Mené au score après une première mi-temps bien loin des standards habituels, le club olympien s'est relevé lors du deuxième acte pour renverser une équipe de Toulouse encore très séduisante. Ainsi, les hommes d'Igor Tudor sont revenus à 5 points du PSG, victorieux du LOSC (4-3) plus tôt dans la journée, à une semaine de recevoir Kylian Mbappé et sa bande au Vélodrome. Avec 52 points, l'OM a fait tomber un nouveau record qui a de quoi effrayer le rival parisien.

Nouveau record pour l'OM

Le succès à Toulouse a permis à l'OM d'ajouter trois points supplémentaires pour porter le compteur à 52 au bout de 24 journées. C'est historique pour le club phocéen à ce stade de la compétition. Un seizième succès cette saison qui permet à Igor Tudor et ses hommes d'entrer dans la légende de l'OM. Cette réussite se caractérise notamment par la force des Olympiens en déplacement. L'OM sait voyager puisque c'est tout simplement la meilleure équipe à l'extérieur des 5 grands championnats sur les six derniers matchs, à égalité avec le Barça de Robert Lewandowski qui reste également sur six succès de rang loin de ses terres. Les Marseillais ont pris 29 de leurs 52 points en dehors du Vélodrome. Forcément, on croit de plus en plus au titre dans le vestiaire.

52 - Marseille compte 52 points après 24 matches de Ligue 1, le plus haut total de son histoire à ce stade d’un exercice dans l’élite. Héroïque. pic.twitter.com/EQDQjQmND5 — OptaJean (@OptaJean) February 19, 2023

«Bien sûr qu'on y pense»