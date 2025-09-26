L'OM est en feu, Riolo calme tout le monde !

Vainqueur du PSG lundi soir, l'OM a réalisé une très bonne opération et s'est complètement relancé après son début de saison plus délicat. Ce vendredi le club fait le déplacement à Strasbourg pour un match très attendu face à l'un des leaders du championnat. Une rencontre qui pourrait confirmer que l'OM est dans le coup cette saison. Mais attention à ne pas s'enflammer.
Après son démarrage difficile, l'OM peut enfin profiter de son effectif au grand complet pour peut-être viser les sommets cette saison. Après avoir délivré une belle performance face au Real Madrid, les joueurs de Roberto De Zerbi ont remporté le premier Classique de la saison. Une étape importante qu'il faudra confirmer face à Strasbourg ce vendredi.
L'OM en grande forme, Daniel Riolo avertit
Sur la pelouse de la Meinau, l'OM dispute souvent des duels acharnés comme l'année dernière. Même si la situation actuelle à Strasbourg suscite beaucoup d'interrogations, le club marche bien en ce moment et reste un adversaire redoutable. Aux Marseillais de confirmer. « Strasbourg avait mis le feu à l’OM, à la maison. C’était un gros match des Strasbourgeois, qui avaient envoyé un message du genre : ‘comptez avec nous cette année’. Là, à l’inverse, je me dis que l’OM, qui sort forcément d’une bonne période quand tu as battu le PSG, j’imagine que la semaine à l’entraînement a dû être plutôt bonne. Si jamais ils gagnent à la Meinau, je pense qu’il faudrait dans la foulée se calmer parce qu’immédiatement ça va partir dans des trucs : ‘ça y est maintenant on est très forts, on peut jouer le titre’ » souligne Daniel Riolo dans l'After Foot sur RMC.
L'OM de retour sur le devant de la scène
Battu par Rennes et par l'OL, l'OM occupe pour le moment la 6ème place du classement à seulement 3 points des leaders parisien, lyonnais, monégasque et donc strasbourgeois. La victoire face au PSG a complété relancé ce début de saison mitigé et en s'imposant à Strasbourg, les hommes de Roberto De Zerbi enverraient un gros message.