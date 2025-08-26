«L’OM en a besoin», le nouveau grand attaquant du projet McCourt est annoncé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Rapatrié par l'OM un an après son départ cet été, Pierre-Emerick Aubameyang s'est rappelé au bon souvenir du stade Vélodrome en inscrivant un beau doublé samedi contre le Paris FC. Et Rio Mavuba estime d'ailleurs qu'Aubameyang a toutes les qualités requises pour redevenir le grand attaquant tant attendu depuis le début du projet McCourt à l'OM.

Du haut de ses 36 ans et alors qu'il se retrouve en concurrence direct avec Amine Gouiri pour un poste de titulaire à la pointe de l'attaque de l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang a-t-il les épaules pour devenir le grand attaquant du projet ? Le buteur gabonais a inscrit un doublé samedi contre le Paris FC (5-2), et Rio Mabuva n'a pas manqué de rendre un vibrant hommage au numéro 97 de l'OM dans Téléfoot.

« C'est le retour du buteur » « Aubameyang, c'est le retour du buteur, d'un homme qui a toujours le sourire, mais surtout le retour de l'homme qui a débloqué l'OM dans une situation compliquée. Ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Il était très en jambes », indique Mavuba, visiblement emballé par l'état de forme d'Aubameyang avec l'OM samedi.