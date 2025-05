L’OM éjecte un joueur, il balance tout !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Passé par l'OM pendant six mois seulement en première partie de saison, Lilian Brassier avait finalement été éjecté en direction de Rennes lors du mercato de janvier en raison de ses performances décevantes sous le maillot du club phocéen. Mais le défenseur central n'affiche aucune rancoeur envers l'OM et s'est lâché à ce sujet.

Arrivé à l'OM sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat de 12M€ en provenance de Brest l'été dernier, Lilian Brassier (25 ans) portait l'étiquette du renfort très prometteur et qui avait tout pour s'imposer dans le onze de Roberto De Zerbi. Mais rapidement, l'expérience marseillaise a viré au fiasco pour le défenseur central, qui a été éjecté par l'OM lors du mercato hivernal, et s'est finalement engagé avec le Stade Rennais.

« Apprendre et tirer les bonnes leçons »

Dans un large entretien accordé à So Foot, Brassier se lâche sur cette courte expérience de six mois à l'OM : « Déjà, je remercie le club parce qu’ils m’ont super bien accueilli. Je remercie aussi le coach, avec lequel on a eu une conversation dès le début pour tirer dans le positif, il m’a mis en confiance. Je connaissais ma situation et celle du club, venir tête baissée, ça ne sert à rien. Je suis venu ici pour avoir un impact. Il y avait déjà des joueurs de qualité, il faut tirer les gens avec toi sur le bon chemin. Ramener du sourire, des ondes positives. Sur le premier mois, ça s’est senti, mais il faut bien plus que ça pour réussir sur le long terme. Se construire, ça demande plus de temps. L’équipe est en train de passer les étapes et il y a des fois où on se casse la gueule encore un peu. Ça fait partie du processus, pour apprendre et tirer les bonnes leçons », explique Brassier.

« Il faut avancer »

« C’est compliqué d’expliquer. En fait, on le ressent. On te prévient de tout ça avant d’y aller. Une personne, une deuxième, une troisième, tu dis OK pas de soucis. (Il sourit.) Le vivre, c’est totalement différent. Il y a tellement d’amour pour le foot, c’est vraiment le centre des préoccupations des gens là-bas. Il faut que ce soit rapidement positif, réussir à se mettre dans le bain d’entrée. Mais ce sont des choses qui arrivent dans une carrière. Quand il se passe quelque chose à Marseille, on en parle partout, ça prend de l’ampleur, mais il y a tellement de joueurs qui changent de club et qui ont un peu plus de mal. Je ne cherche pas d’excuses, ça fait partie de ma carrière, je le vis bien et il faut avancer », poursuit Lilian Brassier, qui n'est donc pas rancunier envers l'OM.