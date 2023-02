L’OM craint une catastrophe avec sa star

La rédaction

Arrivé cet été avec l'étiquette de grand attaquant qui manquait à l'OM, Alexis Sanchez réussit pour l'instant sa saison. Avec 7 buts et une passe décisive en Ligue 1, l'attaquant chilien s'est rapidement fait une place dans l'effectif marseillais et satisfait largement son entraîneur, Igor Tudor. Mais son âge (34 ans) laisse craindre qu'une blessure n'est pas loin, et Igor Tudor le sait.

Mercredi, l'OM se déplacera au Parc des Princes pour y affronter le PSG dans le deuxième Classique de l'année. Cette fois-ci, il ne s'agira pas de Ligue 1, mais d'un huitième de finale de la Coupe de France. Et en conférence de presse de veille de match, Igor Tudor a préféré maintenir le flou autour de la titularisation de Alexis Sanchez.

Deuxième titularisation de suite pour Vitinha ?

L'attaquant portugais de 22 ans Vitinha est arrivé le dernier jour du mercato hivernal à l'OM, contre 32M€. Et il a été titulaire directement face à Nice (1-3), dimanche, et n'a pas réalisé la meilleur prestation de sa carrière. Sorti à la mi-temps par Igor Tudor, le nouvel attaquant de l'OM aura certainement besoin de temps pour s'adapter à son nouvel environnement. Reste à savoir si une titularisation au Parc mercredi sera le choix effectué par Tudor.

Au PSG, il fait une annonce qui ne va pas plaire à l’OM https://t.co/I5VerotFt0 pic.twitter.com/haHwRa3SuI — le10sport (@le10sport) February 7, 2023

« C'est mon travail de le préserver »